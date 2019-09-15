رياضة | الأهلي يراقب "لبيب" بني سويف

فتح مسئولو قطاع الناشئين بالنادى الأهلى قنوات اتصال مع أمير لبيب لاعب بنى سويف الرياضى وذلك لإمكانية ضمه للفريق خلال الفترة القادمة.

أمير لبيب من مواليد 1999 بقرية الضباعنة بمركز ببا ببنى سويف وشارك بالموسم الماضى بصفوف فريق مواليد 99 بجانب فريق 97 تحت قيادة طارق فتحى المدير الفنى للفريق ويجيد اللاعب المشاركة في مركزي الدفاع وخط الوسط.

موهبة بني سويف على رادار الأهلي

وقرر حسن موسي المدير الفنى للفريق الكروى الأول ببنى سويف مشاركة اللاعب بالتدريبات الجماعية وبعض المباريات الودية وظهر بمستوى متميز.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" بقيام أحد وكلاء اللاعبين بعرض اللاعب على عمرو أنور المدير الفنى لفريق 99 بالنادي الأهلي والذى أبدى إعجابه بإمكانيات اللاعب وتواصل مع أعضاء الجهاز الفنى ببنى سويف لإمكانية مشاركة اللاعب مع الفريق باحدى المباريات الودية الاثنين القادم .

على جانب ’خر يواصل الجهاز الفنى للفريق الكروى ببنى سويف الرياضى أحد أندية المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى سلسلة تجربة العديد من لاعبي قطاع الناشئين وذلك لتجهيزهم خلال الفترة الحالية وذلك لإمكانية الاستعانة بهم خلال مباريات الموسم الجديد .

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وشهد تدريبات الفريق بالفترة الماضية ظهورا مميزا للثنائى محمود عبد النبي عبد العال الشهير بلقب " اوليفر " حارس المرمى و أمير لييب والذى يشارك بمركز قلب الدفاع، ويعد الثنائى من أبرز لاعبي قطاع الناشئين بنادى بنى سويف الرياضى .

وكان حسن موسي المدير الفنى لبنى سويف قد قام بتجربة أكثر من لاعب بصفوف قطاع الناشئين خلال تدريبات الفريق والعديد من المباريات الودية أبرزهم كلا من بنو وعادل نور وبوحه وغيرهما .

ونجح بنى سويف فى الفوز بثلاثية نظيفه وديا أمام ضيفه مطرطارس بالمباراة التى جمعت بين الفريقين بملعب استاد بنى سويف الرياضى.

وكان بنى سويف قد نظم معسكرا بالإسكندرية تخلله أداء عدة تدريبات يومية بجانب إقامة عدة مباريات ودية أمام فرق مياه البحيرة والحمام ونجوم المستقبل والأوليمبي.

ياتى ذلك عقب إقامة عدة مباريات ودية قبل المعسكر مع فرق مركز شباب اطواب وسمسطا وببا و٦ اكتوبر والترسانة واف سي مصر والفيوم والسكة الحديد وكوكاكولا والبلاستيك واسمنت حلوان .

وتعاقد بني سويف خلال الميركاتو الصيفي مع هارون إسماعيل، مدافع الترسانة لمدة 3 مواسم وكمال البدوي، الظهير الأيمن لنادي سوهاج ومحمود الحضري، حارس مرمى الحمام، لمدة 4 مواسم ومحمد السيد “ميخا”، لاعب وسط نادي إف سي مصر ومصطفى بلية، مهاجم بلدية المحلة وعاطف محمود ظهير ايسر الأوليمبى واتبونج ليتشا وابراهيما كونيه ومحمود مكي ،صانع ألعاب طنطا وأحمد الأمور، من أسوان، وبلال سالم، لاعب وسط إف سي مصر وكريم محفوظ، حارس مرمى إف سي مصر، على سبيل الإعارة وحسام البدري، الظهير الأيسر لبورتو السويس ومحمود بكري، لاعب وسط الفيوم وأحمد عبدالرازق، صانع ألعاب تحرير أسوان وجدد عقود معتز محروس وحسام عيسى ومحمد صادق ومصطفى الصفتي وعبد الواحد عبد العزيز وكريم اشرف .

ويتكون الجهاز الفنى لبنى سويف من حسن موسى المدير الفنى للفريق وياسر التوني، مديرًا للكرة وأبو المجد مصطفى، مدربًا عامًا وأسامة عبد العزيز مدربًا وسيد شلبي مدربا لحراس المرمى ومحمد أبو السعود ومحمد صلاح، إداريان ووائل محمد وأحمد سعودي للعلاج الطبيعي، وإصابات الملاعب .