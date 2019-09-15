رياضة | "موهبة استثنائية".. أنسو فاتي يواصل إسقاط أرقام ميسي القياسية 

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "موهبة استثنائية".. أنسو فاتي يواصل إسقاط أرقام ميسي القياسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح موهبة برشلونة الجديدة، أنسو فاتي في خطف الأضواء من كل نجوم برشلونة، وذلك بعدما تألق اللاعب بشكل لافت للأنظار في إنتصار الفريق الكتالوني على منافسه، فالنسيا في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني مساء أمس السبت على ملعب كامب نو.

فاتي نجح في أن يسجل هدف برشلونة الأول في شباك فالنسيا في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، وبعدها بدقائق عاد اللاعب وصنع هدف ثاني لزميله فرينكي دي يونج في الدقيقة السابعة من عمر المباراة، ليصبح بذلك فاتي هو أول لاعب في برشلونة ينجح في أن يصنع ويسجل في أول 10 دقائق من عمر المباراة، وذلك منذ 24 سبتمبر 2013، حيث فعل ذلك نجم برشلونة السابق نيمار في مباراة الفريق أمام ريال سوسيداد.

وكان موقع ماستر شيب للإحصائيات، قد أكد بأن ما فعله فاتي لم يستطيع أي لاعب في برشلونة أن يفعله طول الست سنوات الماضية، بما فيهم نجم برشلونة الأسطورة ليونيل ميسي.

يذكر بأن فاتي كان قد أصبح أصغر لاعب يسجل هدف في بطولة الدوري الإسباني، وذلك بعدما سجل هدف رائع في شباك نادي ريال بيتيس، في الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني، ليحطم بذلك رقم الأسطورة ليونيل ميسي، حيث أصبح فاتي هو أصغر مسجل لفريق برشلونة وهو في سن السادسة عشر و304 يوما، في حين كان ميسي قد سجل أول أهدافه بقميص برشلونة وهو بعمر (17 عاما و331 يوما)، بجانب بويان كريكيتش صاحب الرقم القياسي السابق بعمر (17 عاما و53 يوما).