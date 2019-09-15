شكرا لقرائتكم وجهة كهربا حائرة بين الأهلي وبيراميدز.. وإنهاء أزمة الزمالك شرط التفاوض... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل باتت وجهة محمود عبد المنعم "كهربا" حائرة بعد رحيل اللاعب من الزمالك وتوقيعه لنادي ديسبورتيفو أفيس البرتغال، وذلك بعد إعلان كهربا أنه سينتقل لنادي جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وأن النادي البرتغالي لا يعدو سوى خطوة انتقالية في مشواره الكروي.

ويشترط الأهلى لضم كهربا أنهاء اللاعب لأزمته مع الزمالك بشكل نهائي بالإضافة لتخفيض اللاعب لمطالبه المادية المبالغ فيها على حد وصف إدارة الأهلى .

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وظهر تطور جديد فى ملف كهربا وهو دخول بيراميدز على خط التفاوض مع الجناح الدولي ،وتم التأكيد للاعب أنه سيحصل على كل طلباته المادية، ولكن بيراميدز يشترط أيضاً انهاء أزمة اللاعب مع الزمالك لعدم رغبة النادي فى دخول بأى أزمة مع الزمالك ، ووضع كهربا شرط جزائي ضعيف فى عقده، ليتثنى له الانتقال لأى نادي بحرية بعد انتهاء مشكلته مع الزمالك، والتي وصلت للمحكمة الرياضية الدولية.

وكان كهربا قد غازل جمهور الأهلى قائلاً: جمهور الأهلى على رأسي وبحبهم، لم ألعب معهم ولا سجلت أهداف معهم، ولكن بشكرهم على الدعم، وأنهم واقفين فى ضهرى والخير جاي"، وشبه كهربا جمهور الأهلى بـ"عضلاته" خاصة بعد دعمه والوقوف بجانبه فى أزمته الأخيرة مع مشجع زملكاوى على موقع "فيس بوك".