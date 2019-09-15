الموجز
قال ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي، إن أزمته مع زميله محمد صلاح، قد انتهت تماما وأن العلاقة بينهما عادت كما كانت.
وقال "ماني"، عقب نهاية مباراة نيو كاسل لشبكة CANA+: "أحيانا تحتاج إلى التحدث وجها لوجه، وهذا ما فعلناه سويا، وعدنا أصدقاء كما كنا".
وأضاف ماني: "تحدثنا أنا وصلاح، وتصافينا، هذه الأمور تحدث كثيرًا في كرة القدم، الأزمة انتهت تمامًا بيننا".
ونجح نادي ليفربول، المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح، في مواصلة حصد الانتصارات المتتالية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2019-2020، بعدما ضم فريق نيوكاسل لقائمة ضحاياه، عقب التفوق عليه بنتيجة 3-1، في المباراة، التي جمعت بينهما على ملعب "آنفيلد"، معقل الريدز، في إطار مواجهات الجولة الخامسة من "البريميرليج".
كانت هذه تفاصيل خبر ماني يكشف تفاصيل الحوار الذي جمعه بـ محمد صلاح عقب أزمته الشهيرة: عدنا أصدقاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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