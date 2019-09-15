شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة المصرى بالكونفدرالية تؤجل إعلان اسم مدرب المنتخب الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحسم مسؤولو اتحاد الكرة غدا الاثنين ، إسم المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم خلفا المكسيكي خافيير اجيري المدير الفني السابق ، والذي تمت إقالته عقب الخروج من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو الماضيين.

ويعقد مسئولو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ونائبه جمال محمد علي وعضوية كل من احمد عبد الله و محمد فضل وسحر عبد الحق جلسة ودية اليوم لحسم العديد من الملفات و علي رأسها إسم مدرب منتخب مصر بعد اقتصار المنافسة بين الثنائي حسن شحاته المديرالفني السابق للمنتخب و بين إيهاب جلال المدير الفني الحالي الفريق المصرى، على أن يتم اعلان القرار غدا الاثنين خاصة وأن فريق المصرى بقيادة إيهاب جلال سيخوض مباراة مهمة اليوم بالكونفدرالية أمام بطل زنجبار لذا فضل اتحاد الكرة الانتظار لليوم التالى للقاء حيث يعتبر ايهاب جلال هو المرشح الأول لقيادة المنتخب.