زوجة لويس خيمنيز تهاجم الجماهير السعودية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

هاجمت ماريا لوبيز، زوجة اللاعب التشيلي لويس أنطونيو خيمنيز، مهاجم فريق الاتحاد السعودي، جماهير النادي عقب الخسارة 1-2 أمام ضمك في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.

ماريا قالت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: خسارة الفريق سببها الطاقة السلبية التي تبثها جماهير الاتحاد، البعض منهم لا يريد انتصار فريقه بقدر ما يريد إثبات أنه على حق والمدرب على خطأ، يجب أن يتحمل الجميع مسئولية الخسارة ولا يجب إلقاء اللوم على شخص أو لاعب واحد من أصل 11 لاعبا.

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فريق ضمك وجه ضربة مبكرة للاتحاد، بعدما تغلب عليه 2-1 سجلهما محسن ياجور في الدقيقتين الثانية و27، في حين سجل هدف الاتحاد الوحيد الأرجنتيني إيميليانو فيشيو في الدقيقة الثالثة.

لويس أنطونيو خيمنيز شارك أساسيا حتى الدقيقة 72، حيث أخرجه مواطنه المدرب خوسيه لويس سييرا وأشرك مكانه عبد العزيز البيشي.

عدد من جماهير الاتحاد حمل مدرب الفريق، التشيلي خوسيه لويس مسئولية الخسارة واتهموه بأنه يجامل مواطنه خيمنيز.