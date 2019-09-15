قالت بورى سلافا لاعبة منتخب بلغاريا للناشئات لكرة الطائرة، إنها سعيدة جدا بالتواجد فى مصر، مشيرة إلى أنها تتمنى زيارة الأهرامات قبل السفر إلى بلادها.
وأشارت سلافافي تصريحات ل"سوبر كورة"، إلى أنها أحبت كثيرا المكرونة فى مصر، قائلة: إنها تتمنى أن تأكل وجبة كشرى التى تسمع عنها .
و قالت سلافا، إنها لا يوجد لديها أى مشكلة فى أن تتزوج من رجل مصرى إذا أحبته فى المستقبل وتعيش معه فى مصر .
وتستضيف مصر بطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة وتستمر حتى 14 سبتمبر الجارى .
كانت هذه تفاصيل خبر لاعبة طائرة بلغاريا: "أعشق الأهرامات.. ونفسى فى الكشرى" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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