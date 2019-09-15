شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يؤازر "أسوان" ويحضر تدريب الفريق استعدادا للدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا، مساء اليوم، السبت، على مؤازرة الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان الرياضى خلال التدريب الأول لهم قبل انطلاق مشاركته فى الدورى الممتاز لموسم ٢٠١٩/٢٠٢٠، وذلك فى ملعب نادى أسوان بمنطقة أطلس وبحضور الجهاز الفنى لنادى أسوان بقيادة مجدى عبدالعاطي، وأعضاء مجلس إدارة نادى أسوان.

ومع انطلاق مباراة الزمالك الأفريقية غادر شيكابالا الملعب وطالب من اللاعبين والجهاز ضرورة الظهور بشكل جيد يليق بمكانة النادى الرياضية فى الصعيد.

وقال مجدى سبالك نائب رئيس نادى أسوان ورئيس لجنة الكرة بالنادى، اننا نستعد لانطلاق مباراة أسوان ومصر المقاصة فى افتتاح الدورى على ملعب إستاد أسوان، ونطمئن الجماهير الأسوانية أن اللاعبين جاهزون للممتاز فى ظل وجود لاعبين خبرة، بالإضافة للشباب وخلال ساعات سنعلن عن صفقة لاعب أفريقى كبير للانضمام لصفوف النادى والذى وصل إلى نادى أسوان فى انتظار الانتهاء من كافة أمور التعاقد.

كما أعلن مجلس إدارة نادى أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، عن التعاقد رسميا مع المهاجم الأثيوبى الدولى أوميد أوكرى والذى لعب لأندية إنبى والإتحاد وسموحة السابق وهو لاعب دولى خاض منذ أيام مباراة مع منتخبه أثيوبيا أمام لوسوتو، ويلعب فى مركز المهاجم ويبلغ طوله ١.٨٣ متر.

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وحضر اوكرى مساء اليوم التدريب المسائى للفريق الأسوانى والذى يستعد لملاقاة فريق مصر المقاصة فى افتتاح الدورى الممتاز لموسم ٢٠١٩/٢٠٢٠ يوم 21 سبتمبر الجارى بملعب إستاد أسوان.



شيكابالا يؤازر أسوان (1)



شيكابالا يؤازر أسوان (2)



شيكابالا يؤازر أسوان (3)