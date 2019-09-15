شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو يُعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى السوبر بتقرير غينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك، جهازه المعاون بإعداد ملف كامل عن الأهلي، قبل المباراة التى ستجمع الفريقان يوم الجمعة القادمة، على استاد برج العرب، فى بطولة السوبر المحلى.

وجاء طلب ميتشو بضرورة تجهيز تقرير يتضمن كافة النقاط التى تخض الفريق الأحمر خاصة من أخر مبارياته فى الفترة الاخيرة وأبرزها مواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية فى دورى أبطال إفريقيا التى أقيمت أمس السبت ولكن عدم إذاعة اللقاء جعل ميتشو يطالب الجهاز الإدارى بالبحث عن تسجيلا للمباراة لضخ معلومات عن أبرز النقاط حول المنافس والظروف المحيطة حتى يبدأ فى وضع يديه على نقاط القوة والضعف في الخصم والتعامل معها ضمن خطته فى مواجهة السوبر والتى يراها فرصة للقبض على البطولة الثانية بعد الفوز بلقب كأس مصر.