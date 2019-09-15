شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة المصرى البورسعيدى وماليندى اليوم الاحد 15 / 9 / 2019 بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل فريق المصرى البورسعيدى ضيفاً ثقيلا على نظيره ماليندى بطل زنجبار فى الثالثة والربع عصر اليوم الأحد باستاد عمان ضمن مواجهات ذهاب دور الـ 32 التمهيدى ببطولة الكونفدرالية .

وفى السطور التالية نلقى الضوء على أهم المعلومات عن مباراة المصرى وماليندى ..

*مشوار المصرى وماليندى قبل صدام اليوم

وكان الاتحاد الإفريقى لكرة القدم قد أعفى المصرى البورسعيدى من المشاركة فى الدور التمهيدى للكونفدرالية بينما شارك فريق ماليندى بطل زنجبار وفاز على نظيره مقديشيو سيتى الصومالى بهدف دون رد فى مجموع المباراتين ليتأهل لدور الـ 32.

*طاقم تحكيم أوغندى لمباراة المصرى وماليندى

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الإدارة التحكيمية لمباراة المصري مع ماليندي إلى طاقم تحكيم أوغندي بقيادة ماشود سالي ويعاونه ديك أوكيلو ورونالد كاتينيا مساعدين وويليام أولويا حكماً رابعاً ، فيما سيتولى الاثيوبي بيجاشاو أسفاو مهام مراقب المباراة.

*صعوبات تواجه المصرى أمام ماليندى

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ويعد سوء أرضية الملعب، أحد الأزمات التي يسعى الجهاز الفني للمصرى بقيادة إيهاب جلال للتغلب عليها، حيث ستقام المباراة على ملعب النجيل الصناعي، وهو ما سيسبب أزمة قوية للاعبين، خاصة في ظل حرارة الجو المرتفعة الذى سيزيد من الضغوط والتأثير السلبى على اللاعبين داخل الملعب .

*إيهاب جلال يطالب باستغلال الكرات الثابتة

ومن جانبه ركز إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى على النواحى الخططية والتكتيكية بشكل كبير، وكذلك استغلال الضربات الحرة المباشرة من على حدود منطقة الجزاء، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الكرات الثابتة فى المواقف الدفاعية والهجومية، كما خصص ايهاب جلال حصة تدريبية للمهاجمين، فيما تدرب بعض اللاعبين على تسديد ضربات الترجيح ونفذوها بدقة تامة .

وطالب ايهاب جلال لاعبيه بضرورة التحرك السريع لفتح مساحات فى خط ظهر الفريق المنافس، لتحقيق نتيجة إيجايبة على أرض ماليندى تسهل كثيراً من مباراة العودة حتى تضع قدم الفريق البورسعيدى فى الدور التالى للبطولة .

*موعد مباراة العودة بين المصرى وماليندى

يسعى الفريق البورسعيدى خلال مباراة اليوم لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل من مباراة العودة المقرر لها 29 من سبتمبر الجارى على ستاد الجيش الثالث بالسويس وتقام بدون جمهور.