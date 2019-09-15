بعد أزمة شهيرة شاهدها الملايين في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي للنجم السنغالي ساديو ماني، الذي أظهر غضبا شديدا أثناء استبداله خلال مباراة فريقه أمام برنلي، جاء التعليق الأول من بطل الأزمة ليحسم الجدل المثار.
وربطت الجماهير والتقارير الصحفية سبب عصبية ماني وبين رفض النجم المصري محمد صلاح تمرير كرة لزميله الذي كان في موقف أفضل خلال المباراة.
ومع نهاية مباراة نيوكاسل الإنجليزي، التي سجل خلالها مانيهدفين وصلاح هدفا في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، علق النجم السنغالي على الأزمة الشهيرة بقوله: "تلك الأمور تحدث في كرة القدم".
وأضاف "أحيانا تحتاج للتحدث وجها لوجه لتُنهي الأزمة وهذا ما فعلناه سويا. تحدثت مع صلاح وتصافينا لنكون أصدقاء كما كنا من قبل".
وفي وقت سابق، حاول صلاح تهدئة الأجواء بنشرهلفيديو مُعدل لطفلين يجريان نحو بعضهما قبل أن يحتضنان، ليعلن من خلاله عدم وجود أزمة مع ماني.
ونشر صلاح على حساباته الخاصة بموقعي "إنستجرام" و"تويتر"، فيديو ساخر لطفلين يتعانقان، مع تركيب وجهي صلاح وماني فوق وجهيهما.
واستخدم صلاح خاصية تركيب الوجه على فيديو الطفلين، الذي انتشر في الأيام السابقة بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ظهر فيه صديقان صغيران وهما يتعانقان بعد غياب.
وأعاد ماني نشر الفيديو الذي وضعه صلاح، على حسابه الخاص بـ"إنستغرام"، ليؤكد لجماهير ليفربول أن الأمور على ما يرام بين النجمين.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد مداعبة صلاح.. أول تعليق من ماني على "الأزمة الشهيرة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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