رياضة | ماني يقترب من تحطيم رقم أجويرو في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماني يقترب من تحطيم رقم أجويرو في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حول السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول تأخر فريقه بهدف على يد نيوكاسل إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وذلك في المباراة التي جمعهتهما في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد.

وتمكن النجم السنغالي من إنقاذ الحمر من الخسارة بعد التأخر بهدف، حيث سجل هدفين قبل أن يختتم المصري محمد صلاح أهداف المباراة ويسجل هدفا ثالثا ليواصل علامته الكاملة في الدوري الإنجليزي ليتصدر ليفربول جدول الدوري برصيد 15 نقطة حصدها من 5 مباريات.

وتمكن ساديو ماني من التساوي مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي في عدد الأهداف المسجلة في الدوري الإنجليزي في 2019، حيث سجلا 19 هدفا حتى الآن.

ويعتبر ماني هو اللاعب الوحيد الذي سجل 25 هدفا أو أكثر في البريمييرليج منذ بداية الموسم الماضي دون أن يسجل أي هدف من ركلة جزاء.

كما لم يتمكن أي لاعب آخر في ليفربول من تسجيل أهداف أكثر من ماني الذي سجل 32 هدفا منذ بداية الموسم الماضي في جميع المسابقات متقدما على زميله محمد صلاح بفارق هدف وحيد.

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وتمكن ليفربول من الوصول إلى الهدف رقم 100 أثناء مواجهاته ضد نيوكاسل في البريمييرليج ليصبح ثالث فريق في البطولة يسجل 100 هدف أو أكثر ضد خصم واحد.

كما تمكن ليفربول من معادلة الرقم القياسي لمانشستر سيتي بتسجيل هدفين أو أكثر للمباراة الرابعة عشر على التوالي في البريمييرليج، حيث حقق مانشستر سيتي هذا الرقم تحت قيادة الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا الحالي في عام 2011.

وساهم محمد صلاح في تسجيل 50 هدفا مع ليفربول في الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد، حيث سجل 36 هدفا وصنع 14 هدفا.

وأعرب النجم الدولي السنغالي ساديو ماني في تصريحات سابقة عن سعادته الكبيرة لتواجده ضمن صفوف الريدز وأنه لا ينوى الرحيل عن ملعب آنفيلد في الفترة المقبلة.

ونفى ساديو ماني تمامًا ما أثير حول غضبه من زميله النجم الدولي المصري محمد صلاح أو مدربه الألماني يورجن كلوب بعد دعم الأخير للنجم المصري بشكل علني في الأزمة التي دارت بين كلا اللاعبين.