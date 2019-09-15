رياضة | زيدان يكشف كواليس الفوز على ليفانتى

تحدث زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد اليوم عقب الفوز على فريق ليفانتى بالجولة الرابعه من بطولة الدورى الإسبانى، بثلاثية مقابل هدفين خلال اللقاء الذى أقيم اليوم السبت على ملعب سانتياجو بيرنابيو، مؤكداً إن فريقه قدم مباراة جيدة أمام ليفانتى بالليجا.

وأكد زيدان أن بداية فريقه فى اللقاء كان بشكل جيد وسجل الفريق ثلاث أهداف بينما فى الشوط الثاتى رأى زيدان أن فريقه كان لديه العديد من الغرص خلال الشوط ولكن لميستطيع اللاعبون ترجمة الفرص لأهداف.

وأشار زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد فى المؤتمر الصحفي اليوم ان اللاعبين كانوا لا يفكروا فى مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان الفرنسي والتى ستقام يوم الاربعاء المقبل.

Advertisements

وأشاد زيدان بما قدمه اللاعب الكولومبي خاميس رودريجيز خلال اللقاء معبراً ان الكرة عندما نكون فى حوزته كات المدرب يشعر بالراحه بينما فى الشوط الثانى تأثر اللاعب من الناحيه البدنية، وأكد زيذان على سعادته بتواجد اللاعب فى مدريد.

وتحدث زيدان عن لاعب الوسط كاسيميرو والكى لم يتمكن من إستكمال المباراة وقال زيدان، خرج كاسيميرو لأنه كان متعباً , وكذلك راموس عانى من بعض المشاكل خلال اللقاء.

وعن الفترة القادمة، قال:" سنتحسن خلال الفترة المقبلة، ويتعين علينا تسجيل المزيد وتفادي تلقي الأهداف التى تدخل فى مرمانا، مع العمل سوف نحقق ذلك.وأثق فى فريقي.

ووصل ريال مدريد للنقطة الثامنة فى المركز الثانى وكان الريال قد فاز بثلاثيه مقابل هدفين سجلهم كريم بنزيما هدفين وهدف لكاسيميرو بينما سجل لفريق ليفانتى كل من مايورال وميليرو.