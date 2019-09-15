رياضة | زوجة محمد عنتر تهاجم منتقدي اللاعب على السوشيال ميديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زوجة محمد عنتر تهاجم منتقدي اللاعب على السوشيال ميديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرصت الفنانة دنيا الحلو زوجة اللاعب محمد عنتر لاعب الزمالك على الدفاع عن زوجها عقب مباراة الليلة أمام فريق جينيراسيون فوت السنغالى فى ذهاب دور الـ 32 لدورى أبطال أفريقيا.

تلك المباراة التى انتهت بخسارة الزمالك بهدفين لهدف، وشارك عنتر من بدايتها ولم يقدم المستوى المطلوب منه حتى خرج فى الشوط الثانى.

وكتبت دنيا الحلو عبر انستجرام: هو عنتر عامل حرقان كده ليه .. كتر خيره .. راجل والله سنة مش بيلعب وعمل اللى عليه فى اول ماتش صعب وسط أجواء صعبة .. بس هو حرقان وحش صح.

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وشهدت المباراة غيابات كثيرة جدا منحت العديد من الأسماء الفرصة فى التواجد فى المباراة، مثل عمر السعيد ومحمد عنتر ومحمد أبوجبل ، وأيضا تواجد أحمد سيد زيزو وخالد بوطيب.