شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئو بعثة مصر في بطولة أفريقيا للسباحة يرفعون رصيدهم إلى 76 ميدالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أحرزت البعثة المصرية، المشاركة في البطولة الإفريقية للسباحة للناشئين، 76 ميدالية متنوعة في النسخة الثالثة من البطولة التي تستضيفها تونس، وتستمر حتى اليوم.

Advertisements

وقال المهندس طارق بكري، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة ورئيس البعثة، إن البعثة تمكنت من إحراز 21 ميدالية ذهبية و34 فضية و21 برونزية خلال البطولة، التي يتنافس فيها 350 سباحًا يمثلون 35 بلدًا إفريقية.

وأوضح «بكري» أن المنتخب توج بالمركز الأول لمرحلة 14 عامًا، وبالمركز الثاني في مرحلة 16 عامًا، فيما من المقرر أن يخوض السباحون عمرو عنتر، ومحمد محمود، وسلمى هاني، ونادين محمد سباق المياه الحرة اليوم بولاية بنزرت التونسية في إطار فعاليات البطولة.

يُشار إلى أن النسخة الثالثة عشرة للبطولة الإفريقية للسباحة للناشئين انطلقت في 11 سبتمبر الجاري بتونس، وقد شهدت منافسة شديدة في ظل تواجد أبرز الدول الرائدة في هذه الرياضة على غرار مصر وجنوب إفريقيا والجزائر والمغرب وزيمبابوي.