شكرا لقرائتكم الجنايني: الغردقة وشرم الشيخ جاهزيتين لاستضافة معسكرات المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عمرو الجناينى رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصرى، أن مدينتى شرم الشيخ والغردقة جاهزتان لاستضافة مباريات ومعسكرات المنتخب الوطنى فى الفترة المقبلة بعد تطوير البنية التحتية والملاعب فى المدينتين. وأكد الجناينى فى تصريحات خاصة، أن بطولة الأمم الأفريقية التى خرج منها المنتخب بشكل مبكر وصادم لها مكتسبات لا يجب تجاهلها وفى مقدمتها تطوير الملاعب بشكل مميز وتجهيز الاستادات لاستضافة المباريات الدولية. وأشار رئيس لجنة ادارة اتحاد الكرة أنه من الممكن أن نشاهد مباريات للمنتخب وخاصة الناشئين فى الغردقة او شرم الشيخ او أسوان من جديد موضحا أنه يترأس لجنة طوارىء على عاتقها مسئولية كبيرة.

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