شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس إقامة وديات منتخبات الناشئين بالغردقة و شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمرو الجناينى رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرةالمصرى، أن مدينتى شرم الشيخ والغردقة جاهزتان لاستضافة مباريات ومعسكرات المنتخب الوطنى فى الفترة المقبلة بعد تطوير البنية التحتية والملاعب فى المدينتين. وأكد الجناينى فى تصريحات خاصة، أن بطولة الأمم الأفريقية التى خرج منها المنتخب بشكل مبكر وصادم لها مكتسبات لا يجب تجاهلها وفى مقدمتها تطوير الملاعب بشكل مميز وتجهيز الاستادات لاستضافة المباريات الدولية. وأشار رئيس لجنة ادارة اتحاد الكرة إلى أنه من الممكن أن نشاهد مباريات للمنتخب وخاصة الناشئين فى الغردقة او شرم الشيخ أو أسوان من جديد، موضحا أنه يترأس لجنة طوارىء على عاتقها مسئولية كبيرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يدرس إقامة وديات منتخبات الناشئين بالغردقة و شرم الشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.