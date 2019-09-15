شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ اليوم رحلة العودة من غينيا بعد مواجهة كانو سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ بعثة الاهلي اليوم ، الأحد، رحلة العودة للقاهرة من غينيا الاستوائية حيث تبدأ رحلة العودة فى الحادية عشرة صباح اليوم ، الأحد، بعد خوض مباراة كانو سبورت فى دورى أبطال أفريقيا أمس فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتخلل رحلة العودة إلى القاهرة التوقف مرتين "ترانزيت"، الأولى فى الكاميرون لمدة ساعة والثانية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا لمدة ساعتين ، ومن المقرر أن تصل بعثة الأهلي إلى القاهرة فى الساعات الأولى من فجر الاثنين بعد رحلة تزيد على 12 ساعة.