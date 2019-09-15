شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفضل جمهور "الجمعية العمومية" فى قمة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور على توزيع الجزء الأكبر من تذاكر مباراة الفريق الأبيض القادمة أمام الأهلي، علي أعضاء الجمعية العمومية لقلعة ميت عقبة وذلك استعدادا للمباراة التي ستجمع الفريق الأبيض مع نظيره الأحمر، يوم الجمعة المقبل، علي استاد برج العرب، في بطولة السوبر المصري وذلك بعد قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بإقامة اللقاء بحضور 10 آلاف مشجع بعد الحصول علي الموافقات الخاصة بالأمر بواقع 5 آلاف مشجع لكل فريق.

وجاء تفضيل مجلس إدارة نادي الزمالك بناء علي رؤية مرتضي منصور رئيس النادي الذي يري إن المباراة سيتابعها الملايين ولا تحتمل حدوث أي شئ خارج عن النص لذلك كشف عن تفضيله لحضور الجزء الأكبر من عدد المشجعين المخصص لناديه من أعضاء الجمعية العمومية بجانب الجمهور الملتزم علي حد وصفه وذلك لتجنب أي أمر خارج في اللقاء المرتقب بين قطبي الكرة المصرية مع التأكيد علي جمهور الفريق بالابتعاد التام عن المشاحنات أو الهتاف ضد المنافس في تلك القمة المنتظرة.