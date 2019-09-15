شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يتصدر الدوري الإيطالي بفوز صعب على أودينيزي والان مع التفاصيل
حقق انتر ميلان فوزا صعبا على ضيفه فريق أودينيزي، بنتيجة 1 - 0، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء السبت، على ملعب "جوسيبى مياتزا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.
جاء هدف اللقاء الوحيد، عن طريق لاعب إنتر ميلان ستيفانو سينسى فى الدقيقة 44 من زمن المباراة، من ضربة رأسية رائعة فشل حارس أودينيزي فى التصدى لها.
وتعرض لاعب أودينيزى، الأرجنتينى رودريجو دى بول للطرد فى الدقيقة 35.
بتلك النتيجة انفرد انتر ميلان بصدارة الكالتشيو برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن يوفنتوس الذى تعادل اليوم مع فيورنتينا سلبيا، فيما توقف رصيد أودينيزى عند 3 نقاط فى المركز الرابع عشر.
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