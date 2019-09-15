شكرا لقرائتكم خبر عن «نصف مليار» مبيعات مهرجان ولي العهد للهجن والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)علمت "الخليج 365" من مصادر مطلعة أن حجم صفقات البيع في أسواق الهجن منذ رمضان الماضي حتى أمس قاربت الـ 500 مليون وذلك ضمن استعدادات المؤسسات الكبيره للهجن والملاك للفوز بسيف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأكدت المصادر أن الصفقات ستستمر أكثر عقب نتائج الأشواط النهائية اليوم إذ تشكّل المطايا الفائزة عقب كل شوط تنافسي اهتماماً بالغاً للملاك لإقتنائها في سبيل حصد المزيد من الألقاب في المنافسات الأخرى , سيّما وأن سباقات مهرجان الملك عبدالعزيز على الأبواب.
وكانت بداية انطلاقة مهرجان ولي العهد شهدت أغلى صفقة بيع للبكره ( شبريه ) ومالكها محمد المغيّري بـ 4,6 ملايين لصالح هجن الرئاسة الإماراتية وكشفت "الخليج 365" أول أمس في تقرير أن صفقات البيع خلال الـ 24 ساعة الأخيرة جاءت بمقدار 10 ملايين قيمة 4 هجن فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر «نصف مليار» مبيعات مهرجان ولي العهد للهجن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.