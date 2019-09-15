شكرا لقرائتكم خبر عن «نصف مليار» مبيعات مهرجان ولي العهد للهجن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

علمت "الخليج 365" من مصادر مطلعة أن حجم صفقات البيع في أسواق الهجن منذ رمضان الماضي حتى أمس قاربت الـ 500 مليون وذلك ضمن استعدادات المؤسسات الكبيره للهجن والملاك للفوز بسيف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

وأكدت المصادر أن الصفقات ستستمر أكثر عقب نتائج الأشواط النهائية اليوم إذ تشكّل المطايا الفائزة عقب كل شوط تنافسي اهتماماً بالغاً للملاك لإقتنائها في سبيل حصد المزيد من الألقاب في المنافسات الأخرى , سيّما وأن سباقات مهرجان الملك عبدالعزيز على الأبواب.

وكانت بداية انطلاقة مهرجان ولي العهد شهدت أغلى صفقة بيع للبكره ( شبريه ) ومالكها محمد المغيّري بـ 4,6 ملايين لصالح هجن الرئاسة الإماراتية وكشفت "الخليج 365" أول أمس في تقرير أن صفقات البيع خلال الـ 24 ساعة الأخيرة جاءت بمقدار 10 ملايين قيمة 4 هجن فقط.