شكرا لقرائتكم الأهلي يشد رحال العودة إلى القاهرة اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تجهز بعثة الاهلي اليوم الأحد، لرحلة العودة للقاهرة من غينيا الاستوائية حيث تبدأ حلة العودة فى الحادية عشرة صباح اليوم ، الأحد، بعد خوض مباراة كانو سبورت فى دورى أبطال أفريقيا أمس فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتخلل رحلة العودة إلى القاهرة التوقف مرتين "ترانزيت"، الأولى فى الكاميرون لمدة ساعة والثانية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا لمدة ساعتين ، ومن المقرر أن تصل بعثة الأهلي إلى القاهرة فى الساعات الأولى من فجر الاثنين بعد رحلة تزيد على 12 ساعة.