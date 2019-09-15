شكرا لقرائتكم الإسماعيلي: مباراة الإياب أمام أهلي بني غازي ستكون صعبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد صبرى المنياوى مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى أن مباراة فريقه مع أهلى بنى غازى الليبى المقرر إقامتها فى تونس بلقاء العودة بدور الـ 32 للبطولة العربية ستكون صعبة للغاية بعد اهتزاز شباك الدراويش بهدفين فى مواجهة الفوزبرباعية

قال المنياوى فى تصريحات خاصة : " مواجهة الاهلى جاءت فى بداية الموسم لذا كانت حتماً سوف تخرج بهذا الشكل فلم يرضينى الاداء رغم تفوق بعض اللاعبين ولكن الاستهتار بالخصم كلف الفريق دخول مرماه هدفين بلاداعى"

وأضاف مدير الكرة بالاسماعيلى : " مباراة العودة فى تونس ستكون صعبة بلاشك ولكننا عازمون على التأهل للدور التالى للبطولة بمزيد من التركيز والجدية ، ومع توالى المباريات ستعود الفورمة الفنية والبدنية للاعبين وتصل لأعلى مستواياتها".

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الإسماعيلى فاز على أهلى بنى غازى الليبى بأربعة أهداف مقابل هدفين فى افتتاح مشوار الدراويش ببطولة كأس العرب للأندية الأبطال فى اللقاء الذى أقيم أمس، الجمعة، على استاد الإسماعيلية.

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب بين الاسماعيلي وأهلي بني غازي في دولة تونس أواخر الشهر الجارى بسبب الاحداث السياسية التي تمنع دولة ليبيا من استضافة اللقاء.

الإسماعيلى حقق انتصاره الــ30 بعدما لعب خلال مشاركته طوال تاريخه فى البطولات العربية الرسمية 59 مباراة وسجل 95 هدفا و منى شباكه بـ 54 هدفا.