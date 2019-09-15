هاني حتحوت : «تكلفة علاج مؤمن زكريا مرتفعة .. والجلسة الواحدة قد تتكلف 2.5 مليون جنيه»

الموجز

قال الإعلامي هاني حتحوت، أن تكلفة علاج مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تتراوح تكلفة الجلسة الواحدة بين 2 إلي 3 ملايين جنيه .

وتابع " حتحوت " خلال تقيدم برنامج "الماتش"، علي والمذاع عبر قناة " صدي البلد " : النادي الأهلي سيتكفل بعلاج مؤمن زكريا، موضحا أن عدد الجلسات التي قد يحصل عليها مؤمن زكريا تصل إلي 5 أو 6 جلسات ,

مشيرا الي ان أنبي عرض التكفل بعلاج مؤمن زكريا بوصفه أحد أبناءه والزمالك أيضا عرض أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة علاج مؤمن زكريا باعتباره لعب ضمن صفوف القلعة البيضاء.