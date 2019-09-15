الموجز
قال الإعلامي هاني حتحوت، أن تكلفة علاج مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تتراوح تكلفة الجلسة الواحدة بين 2 إلي 3 ملايين جنيه .
وتابع " حتحوت " خلال تقيدم برنامج "الماتش"، علي والمذاع عبر قناة " صدي البلد " : النادي الأهلي سيتكفل بعلاج مؤمن زكريا، موضحا أن عدد الجلسات التي قد يحصل عليها مؤمن زكريا تصل إلي 5 أو 6 جلسات ,
مشيرا الي ان أنبي عرض التكفل بعلاج مؤمن زكريا بوصفه أحد أبناءه والزمالك أيضا عرض أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة علاج مؤمن زكريا باعتباره لعب ضمن صفوف القلعة البيضاء.
كانت هذه تفاصيل خبر هاني حتحوت : «تكلفة علاج مؤمن زكريا مرتفعة .. والجلسة الواحدة قد تتكلف 2.5 مليون جنيه» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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