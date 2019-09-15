شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد شيكابالا وأوناجم وعاشور أمام الأهلى فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك، لاعبي الفريق بضرورة غلق ملف دوري أبطال إفريقيا بعد الانتهاء من مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي، في اللقاء الذي جمع الفريقان في ذهاب دور الـ32 من منافسات البطولة الإفريقية حيث من المنتظر عودة البيضاء إلي القاهرة مساء اليوم وسيحصل اللاعبين علي راحة سلبية قبل استئناف التدريبات غدا الإثنين، من أجل بداية الاستعدادات للسوبر ومواجهة الاهلى فى اللقاء المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب، فى بطولة السوبر المحلى.

ويستعيد الزمالك لجهود الثلاثي شيكابالا والمغربي محمد أوناجم وإمام عاشور لاعبي الفريق الأبيض في مواجهة الأهلي بالسوبر بعد غيابهم عن لقاء الفريق في البطولة الأفريقية نظرا لإراحة شيكابالا وعدم قيد الثنائي أوناجم وعاشور في قائمة الفريق الأفريقية إلا أن الثلاثي سيتم تجهيزهم بأفضل صورة لمواجهة الفريق الأحمر خاصة إنهم من العناصر التي يرغب ميتشو في إشراكهم خلال اللقاء القادم سواء علي مستوي التشكيل الأساسي أو الاستعانة بهم كأوراق رابحة في المباراة وسيتحدد ذلك وفقا للتدريبات التي سيخوضها الأبيض خلال الفترة الجارية قبل السوبر الذي يعكف ميتشو علي تجهيز خطة خاصة به للظهور بأفضل صورة خاصة إنه أول ديربي له في قيادة الفريق الأبيض ويضع الفوز به ضمن أولوياته لمعرفته الكاملة بأهمية الديربي بالنسبة لجماهير الفريق وكذلك مجلس إدارة النادي.