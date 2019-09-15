"المقاولون العرب" يستضيف الترسانة اليوم استعدادا للدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فى الخامسة من مساء اليوم الاحد فريق المقاولون نظيره الترسانة ضمن سلسلة المباريات الودية التى يخوضها الذئاب باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر استعدادا للدورى .
ويسعى عماد النحاس إلى الوقوف على التشكيل النهائى الذى سيبدأ به المقاولون مبارياته بالدورى المقرر لها يوم 21 سبتمبر الجارى .
ويعقد مسئولو المقاولون مؤتمرا صحفيا الأربعاء المقبل بمقر النادى بالجبل الأخضر للإعلان عن الصفقات الجديدة التى أبرمها الفريق خلال فترة الميريكاتو الصيفى الحالى .
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