مرتضى منصور: أذعنا مباراة الزمالك ولم نفعل مثل الخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه عمل على إسعاد جماهير فريقه بإذاعة مباراة فريقه أمام جينراسيون فوت السنغالي بدوري أبطال أفريقيا.

وأشار منصور في تصريحات عبر قناة الحدث اليوم، إلى أنه قام بدفع مبلغ إشارة البث من أجل السماح لجماهير الزمالك بمشاهدة المباراة، بعكس ما قام به محمود الخطيب رئيس الأهلي.

Advertisements

وقال منصور: "أسعدنا جماهيرنا بإذاعة اللقاء بعدما قمنا بدفع المبلغ المطلوب من أجل الحصول على الإشارة، رغم صعوبة البث وضعف الإمكانيات لكننا شاهدنا فريقنا".

واختتم: "لم نقم بما قام به رئيس الأهلي الذي رفض دفع مبلغ إذاعة المباراة من أجل إسعاد جماهيره بمشاهدة فريقهم".

الجدير بالذكر أن مباراة الأهلي أمام كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية لم تذع تليفزيونيًا، في الوقت الذي تفوق فيه بطل مصر بهدفين نظيفين.