أكد عدلي القيعي مدير تعاقدات النادي الأهلي أن التونسي أنيس بوجلبان لاعب الأهلي السابق، لم يتردد مرة واحدة في التوقيع للمارد الأحمر.
وأضاف "القيعي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمر ربيع ياسين، خلال حوار مع انيس بوجلبان على فضائية الأهلي، أن بوجلبان تواجد
وأشار القيعي الى أن بوجلبان قال له إنه يوجد ناد آخر يريد ان يوقع معه بأجر أعلى، ولكن اسم النادي الاهلي هو من جعله يعشق الكرة المصرية.
وقال بوجلبان ردًا على تصريحات القيعي، إن أحد زملائه في نادي الزمالك تحدث إليه خلال وقت تواجده في القاهرة للتوقيع للنادي الأهلي، أو الزمالك يريده أن يوقع معه والزيادة من أجره المبرم في الاتفاق مع الأهلي.
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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. عدلي القيعي يكشف تفاصيل للمرة الأولى عن محاولات خطف الزمالك لـ"أنيس بوجلبان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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