واين بريدج يفضح حكاية رومان أبراموفيتش والمكافآة الخاصة!

منح المالك الروسي لتشيلسي أبراموفيتش جميع اللاعبين مكافأة قدرها 50 ألف جنيه استرليني بعد الفوز على آرسنال في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2004.

دفع رومان أبراموفيتش للاعبي تشيلسي 50 ألف جنيه استرليني نقداً بعد فوزهم في دوري أبطال أوروبا.

وقد نفى النادي الذي بشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز، نفى باستمرار أن يكون مالكه أبراموفيتش قد دفع المال على الفور بعد فوزهم الأوروبي على آرسنال في عام 2004.

لكن أحد النجوم المشاركين في الفوز (2-1) على ملعب هايبري أوضح أخيرًا ما حدث بالفعل عندما تقدم أدريان موتو بطلب المكافأة بعد نهاية المباراة.

قال الإنجليزي واين بريدج، لاعب تشيلسي المعتزل: “بعد فوزنا على آرسنال،كان الجو لا يصدق في غرفة تغيير الملابس”.

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وأضاف: “جاء رومان أبراموفيتش، كان الجميع يقفز. قال أدريان موتو إن: “المكافأة مضاعفة” وأومأ رومان برأسه، ثم ذهب”.

وأكمل بريدج “المكافأة كانت مضاعفة، نعم. صدقوني أن مكافآتنا كانت كبيرة بما يكفي بالفعل، لم نكن بحاجة إليها، لكنه فعل ذلك. هذا لا يصدق، لقد فعل ذلك”.

كانت هذه آخر مكافأة أوروبية لهذا الموسم حيث هُزم تشيلسي على يد موناكو، تحت قيادة كلاوديو رانييري، المباراة التي خسرها البلوز أمام موناكو 3-1 كان بطلها نجم ريال مدريد الأسبق “فرناندو موريانتس”.

ولا يمنح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) مكافآت نظير الأداء ويمكن للأندية تعديل جداول الدفع الخاصة بها أثناء البطولة.