رياضة | مرتضى منصور يتباهى بنصر جديد على إدارة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور يتباهى بنصر جديد على إدارة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن سعادته بنجاحه في نقل مباراة الزمالك أمام جينراسيون فوت السنغالي بدوري أبطال أفريقيا، في الوقت الذي فشلت فيه ادارة الأهلي عن نقل المباراة.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات عبر قناة الحدث اليوم، إلى أنه قام بدفع مبلغ إشارة البث من أجل السماح لجماهير الزمالك بمشاهدة المباراة، بعكس ما قام به محمود الخطيب رئيس الأهلي.

وأشار منصور: "أسعدنا جماهيرنا بإذاعة اللقاء بعدما قمنا بدفع المبلغ المطلوب من أجل الحصول على الإشارة، رغم صعوبة البث وضعف الإمكانيات لكننا شاهدنا فريقنا".

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واختتم: "لم نقم بما قام به رئيس الأهلي الذي رفض دفع مبلغ إذاعة المباراة من أجل إسعاد جماهيره بمشاهدة فريقهم".

الجدير بالذكر أن مباراة الأهلي أمام كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية لم تذع تليفزيونيًا، في الوقت الذي تفوق فيه بطل مصر بهدفين نظيفين.

وخسر الزمالك مباراة اليوم أمام أمام جينراسيون فوت بهدفين مقابل هدف ومن المقرر أن يتم حسم بطاقة التأهل بعد مباراة العودة التي ستلعب بالقاهرة .

ومن المقرر أن يواجه الزمالك النادي الأهلي في كأس السوبر المصري يوم الجمعة المقبل قبل انطلاق مسابقة الدوري والذي تم تحديد مباراياته .