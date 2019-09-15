رياضة | لأول مرة.. ماني يكشف تفاصيل خلافه الشهير مع محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأول مرة.. ماني يكشف تفاصيل خلافه الشهير مع محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر النجم الدولي السنغالي، ساديو ماني، أن يكسر حجز الصمت، ويتحدث عن حقيقة وجود خلاف بينه وبين زميله في ليفربول ، الدولي المصري، محمد صلاح، وخاصة بعد اللقطة الشهيرة لماني، في مباراة ليفربول وبيرنلي في الجولة الرابعة من البريميرليج.

وقال ساديو ماني في حوار قصير مع قناة "كانال بلس" الفرنسية بعد مباراة ليفربول ونيوكاسل، بأنه قد تحدث مع محمد صلاح بعد اللقاء والعلاقة بينهما كأفضل ما يكون حاليًا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال بأن يكون هناك خلاف بينه وبين أي زميل له في ليفربول.

وأكمل ماني تصريحاته لوسائل الإعلام حول حقيقة وجود خلاف ومشاجرات مستمرة بينه وبين صلاح، وقال: "مشاجرة مع محمد صلاح؟، لا أعرف من أين تأتي هذه الأخبار، ولكن على أي حال عليكم إختيار طريقة أفضل للحديث وكذلك إختيار الألفاظ المناسبة عند الحديث عن العلاقة بين اللاعبين في فريق واحد، هذه الأمور تحدث في كرة القدم، وهي أمور طبيعية للغاية".

وختم ماني تصريحاته عن موقفه من محمد صلاح، وعن طبيعة العلاقة بينه وبين الهداف المصري، وقال: "في بعض الأحيان، نريد التحدث وجهًا لوجه وهذا ما حدث بالفعل، وبعد المباراة نحن نتصالح بشكل طبيعي للغاية، نحن أصدقاء حميميون من جديد كما كنا من قبل، علاقتي بمحمد صلاح جيدة للغاية، وهو يعرف ذلك بكل تأكيد".

يذكر أن ساديو ماني كان قد أعترض بقوة على مدربه يورجن كلوب، وعلى الطاقم الفني للفريق، وذلك بعدما تم إستبداله في مباراة فريقه أمام برنلي بعد دقيقة واحدة من لقطة غريبة جمعته مع محمد صلاح.