رياضة | بالفيديو.. المستشار تركي آل الشيخ يعلن إسم الفائز بسيارة موديل 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالفيديو.. المستشار تركي آل الشيخ يعلن إسم الفائز بسيارة موديل 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في لفتة طيبة وجميلة من قبل المسشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالسعودية، ومالك نادي آلميريا الإسباني، حيث أعلن في الفترة الأخيرة عن بعض المسابقات الرياضية والتوقعات الخاصة بمباريات فريقه إلميريا في بطولة الدوري الإسباني الدرجة الثانية، وبعد نهاية المباراة يحصل الفائز صاحب التوقع الصحيح على هدية قيمة من قبل المستشار تركي آل الشيخ.

وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن إسم الفائز بسيارة موديل 2019، وذلك في مسابقة توقعات لمباراة آلميريا ولاس بالماس، وذلك عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث غرد المستشار تركي آل الشيخ وأعلن إسم الفائز بالمسابقة الماضية ويدعى "محمد عطية" قائلًا: "مبرووك العربية ... رد علينا عشان تنام بيها النهاردة ... تستاهل وعاشت مصر"، مع نشر صور الفائز.

وبعدها بساعات قليلة، نشر المستشار تركي آل الشيخ صورًا للفائز بهذه الجائزة مع سيارته الجديدة موديل 2019، رفقة الإعلامي، أحمد رآفت، والذي يعرف بإسم "مذيع الشارع"، وكتب عليها رئيس هيئة الترفية السعودية قائلًا: "مبرووك تستاهل"

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يذكر بأن نادي ألميريا الإسباني كان قد نجح في تحقيق فوز عريض مساء أمس السبت على حساب نادي لاس بالماس في بطولة الدوري الإسباني الدرجة الثانية وذلك بنتيجة 3-0، حيث سجل خوسيه روميرا الهدف الأول لآلميريا في الدقيقة 27، وبعده أضاف اللاعب خوسيه سيرينا الهدف الثاني للفريق الضيف في الدقيقة 53، قبل أن يضيف الأرجنتيني فلينتين فادا الهدف الثالث والاخير لنادي آلميريا في شباك لاس بالماس في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

وبهذا الفوز وصل نادي آلميريا إلى النقطة رقم 13 ليصبح في المركز الثاني خلف فريق قادش صاحب المركز الأول برصيد 15 نقطة بعد مرور 5 جولات من الدوري الإسباني الدرجة الثانية.