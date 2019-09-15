رياضة | بني سويف يٌصعّد أوليفر ولبيب استعداداً للموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بني سويف يٌصعّد أوليفر ولبيب استعداداً للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل الجهاز الفنى للفريق الكروى ببنى سويف الرياضى أحد أندية المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى سلسلة تجربة العديد من لاعبي قطاع الناشئين وذلك لتجهيزهم خلال الفترة الحالية وذلك لإمكانية الاستعانة بهم خلال مباريات الموسم الجديد .

وشهد تدريبات الفريق بالفترة الماضية ظهورا مميزا للثنائى محمود عبد النبي عبد العال الشهير بلقب " أوليفر " حارس المرمى و أمير لييب والذى يشارك بمركز قلب الدفاع، ويعد الثنائى من أبرز لاعبي قطاع الناشئين بنادى بنى سويف الرياضى .

وكان حسن موسي ،المدير الفنى لبنى سويف قد قام بتجربة أكثر من لاعب بصفوف قطاع الناشئين خلال تدريبات الفريق والعديد من المباريات الودية أبرزهم كلا من بنو وعادل نور وبوحه وغيرهما .

ونجح بنى سويف فى الفوز بثلاثية نظيفه وديا أمام ضيفه مطرطارس بالمباراة التى جمعت بين الفريقين بملعب استاد بنى سويف الرياضى.

وكان بنى سويف قد نظم معسكرا بالإسكندرية تخلله أداء عدة تدريبات يومية بجانب إقامة عدة مباريات ودية أمام فرق مياه البحيرة والحمام ونجوم المستقبل والاوليمبي .

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ياتى ذلك عقب إقامة عدة مباريات ودية قبل المعسكر مع فرق مركز شباب اطواب وسمسطا وببا و٦ اكتوبر والترسانة واف سي مصر والفيوم والسكة الحديد وكوكاكولا والبلاستيك واسمنت حلوان .

وكان بنى سويف قد ضم خلال فترة الانتقالات الصيفية حتى الآن كلا من هارون إسماعيل، مدافع الترسانة لمدة 3 مواسم وكمال البدوي، الظهير الأيمن لنادي سوهاج ومحمود الحضري، حارس مرمى الحمام، لمدة 4 مواسم ومحمد السيد “ميخا”، لاعب وسط نادي إف سي مصر ومصطفى بلية، مهاجم بلدية المحلة وعاطف محمود ظهير ايسر الأوليمبى واتبونج ليتشا وابراهيما كونيه

كما تم التعاقد مع محمود مكي ،صانع ألعاب طنطا وأحمد الأمور، من أسوان، وبلال سالم، لاعب وسط إف سي مصر وكريم محفوظ، حارس مرمى إف سي مصر، على سبيل الإعارة وحسام البدري، الظهير الأيسر لبورتو السويس ومحمود بكري، لاعب وسط الفيوم وأحمد عبدالرازق، صانع ألعاب تحرير أسوان .

إضافة إلى تجديد عقود كلاً من: معتز محروس وحسام عيسى ومحمد صادق ومصطفى الصفتي وعبد الواحد عبد العزيز وكريم اشرف .

ويتكون الجهاز الفنى لبنى سويف من حسن موسى المدير الفنى للفريق وياسر التوني، مديرًا للكرة وأبو المجد مصطفى، مدربًا عامًا وأسامة عبد العزيز مدربًا وسيد شلبي مدربا لحراس المرمى ومحمد أبو السعود ومحمد صلاح، إداريان ووائل محمد وأحمد سعودي للعلاج الطبيعي، وإصابات الملاعب .