شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يرعى ختام مهرجان الهجن.. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي، محمد الزيادي (الطائف)

تحت رعاية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ينظم الاتحاد السعودي للهجن، ممثلا باللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، اليوم (الأحد)، أشواط الحفل الختامي للمهرجان، وذلك بميدان محافظة الطائف. إذ انحصر التنافس بين الهجن السعودية والهجن الإماراتية في الأشواط الختامية للرموز المفتوحة والعامة بمهرجان ولي العهد بالطائف.

من جهته، أكد محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني أن الطائف ازدانت جمالا، وارتسمت ملامحها فرحا، ويستبشر أهلها سرورا، بقدوم زائرها الكبير ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لتعانق بذلك المجد رفعة، وتتسامى شموخا، في يوم يشكل للطائف رمزية مهمة، ورؤية مختلفة بقدومه، ليتوج حضوره موسم الطائف كاملا بوجوده الميمون، الذي شكل نموذجا فريدا من نوعه في دعم السياحة السعودية، خصوصا في محافظة الطائف، من خلال الفعاليات المتنوعة، لتنطلق آفاق جديدة، تحمل معها موروثا كبيرا، وتاريخا عريقا شكل مسارا مختلفا لمدينة الورد في مسارها السياحي لهذا العام.

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من جانبه، قدم رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، باسمه واسم منسوبي الهيئة، الشكر والامتنان لولي العهد على هذه الرعاية الكريمة، التي تأتي ضمن اهتمامات القيادة الحكيمة بمختلف القطاعات في الدولة، مشيرا إلى أن هذا يؤكد العناية والاهتمام البالغين اللذين تحظى بهما الرياضة بشكل عام، خصوصا رياضة الهجن، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده.

من جهة أخرى، رفع رئيس الاتحاد السعودي للهجن الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، على دعمهما اللامحدود ورعايتهما لرياضة سباقات الهجن محليا ودوليا.

من جهة ثانية، كشف أمين الطائف المهندس محمد بن هميل أن اختيار الطائف مقرا لفعاليات مهرجان ولي العهد للهجن خيار موفق، لتكون الحاضنة الأميز لهذا الحدث الرياضي الكبير، إذ ساهمت النسخة الثانية من المهرجان في تأصيل تراث رياضة سباقات الهجن وتعزيزها كأحد أهم الرياضات في الثقافة السعودية بشكل خاص والثقافة العربية والإسلامية عموما.