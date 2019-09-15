الإيطالية تشالي لـ«الخليج 365»: مهرجان ولي العهد حفّزنا للاهتمام بالهجن

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جدة - خالد شويل - محمد الزيادي (الطائف) كشفت لـ«الخليج 365» مندوبة الاتحاد الدولي للهجن في إيطاليا إلينا تشالي أن سبب حضورها لمهرجان ولي العهد للهجن هو دراسة جينات الجمال في إيطاليا، ومثل ما هو معروف أن إيطاليا ليست دولة لرعاية الجمال أو تربيتها، ولكنها أتت إلى هنا لأنها مهتمة بدراسة جينات الجمال، مطالبةً في الوقت ذاته من الدول المجاورة أن تعرض الجمال في إيطاليا، وتبدأ السباقات فيها لتثير شغف الشعب الإيطالي بمشاهدته والمشاركة في سباقات الهجن. وتقول أيضا إن الجمال بالنسبة إلى الشعب الإيطالي تعتبر حيوانات نادرة وجميلة.

كشفت لـ«الخليج 365» مندوبة الاتحاد الدولي للهجن في إيطاليا إلينا تشالي أن سبب حضورها لمهرجان ولي العهد للهجن هو دراسة جينات الجمال في إيطاليا، ومثل ما هو معروف أن إيطاليا ليست دولة لرعاية الجمال أو تربيتها، ولكنها أتت إلى هنا لأنها مهتمة بدراسة جينات الجمال، مطالبةً في الوقت ذاته من الدول المجاورة أن تعرض الجمال في إيطاليا، وتبدأ السباقات فيها لتثير شغف الشعب الإيطالي بمشاهدته والمشاركة في سباقات الهجن. وتقول أيضا إن الجمال بالنسبة إلى الشعب الإيطالي تعتبر حيوانات نادرة وجميلة.

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