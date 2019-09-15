الطاهر أكد جاهزية منتخبنا للمنافسة

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جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة)أوقعت قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة العالم للفرق (كوريا 2020) التي تنطلق منافساتها اليوم (الأحد)، المنتخب السعودي لكرة الطاولة في المجموعة G إلى جانب مكاو والفلبين، وسط مشاركة أكثر من 140 لاعبا ولاعبة يمثلون 32 دولة، وتتنافس الفرق المشاركة في التصفيات على الفوز ببطاقات التاهل، إذ يتأهل متصدر كل مجموعة إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني إلى النهائيات التي ستقام في شهر مارس 2020 بكوريا.
من جانبه، أكد المشرف العام على المنتخبات السعودية لكرة الطاولة عبدالعزيز الطاهر جاهزية اللاعبين بعد أنهى معسكر الصين الإعدادي، متمنياً في الوقت نفسه أن يقدم لاعبو منتخبنا الوطني كل ما بوسعهم للوصول إلى الأهداف المرجوة.
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