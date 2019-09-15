شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يستعيد المصابين قبل السد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

تغادر بعثة فريق النصر اليوم (الأحد) للعاصمة القطرية الدوحة استعدادا لخوض مباراة الإياب ضد السد غدا (الإثنين) في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وكان الفريق النصراوي قد أجرى مرانا استراجاعيا مساء أمس، إذ حرص المدرب فيتوريا على عدم إرهاق اللاعبين بعد خوضهم مباراة مرهقة أمام الشباب (الجمعة) وانتهت بالتعادل السلبي.

ومن المنتظر أن يدخل المدرب فيتوريا بنفس تشكيلة مباراة الذهاب، باستثناء عودة المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي سيعود لقيادة خط الهجوم، وعبدالرحمن العبيد محل عوض خميس بعد أن أظهر اللاعب جاهزيته بعد أن أشركه المدرب في آخر 10 دقائق أمام الشباب في الجولة الثالثة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وستشهد قائمة مباراة السد عودة عمر هوساوي الذي أراحه المدرب، وأشرك عبدالله مادو بجانب مايكون في مباراة الشباب بعد أن شارك في مباراتي المنتخب السعودي بأيام الفيفا ضد مالي واليمن، بجانب عبدالرحمن الدوسري الذي سيكون بديلا لبتروس الذي سيكون خارج القائمة الآسيوية، وسيعيد لدكة البدلاء يحيى الشهري وعبدالعزيز الجبرين الغائبين الفترة الماضية بسبب ظروف الإصابات وخضوعهما لبرنامج لياقي. وعلى الرغم من تعثر الفريق النصراوي بالتعادل السلبي أمام الشباب في الجولة الثالثة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلا أنه سجل رقما قياسيا بعدم تلقيه أي هدف من الفريق الشبابي للمباراة السادسة على التوالي، إذ انتهت 5 مباريات منها بفوز العالمي بهدف نظيف في أطول سلسلة انتصارات وعدم الخسارة للعالمي في دوري المحترفين، إذ كان آخر هدف سجله الشباب قبل 3 مواسم ونصف في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، ليعجز الشباب خلال نحو 600 دقيقة عن هز شباك العالمي.