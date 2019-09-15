شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس المنتخب لـ«الخليج 365»: العويس أحق من المعيوف بحماية الأخضر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)

بيّن مدرب حراس المنتخب الوطني الأول المشارك في بطولة غرب آسيا التي أقيمت في العراق الشهر الماضي عادل المويجد أحقية مشاركة الحارس محمد العويس، أساسياً عن الحارس عبدالله المعيوف، في اللقاء الرسمي الأول لمنتخبنا الوطني في تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، أمام المنتخب اليمني الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

وقال المويجد خلال حديثه لـ "الخليج 365" إن من وجهة نظره الخاصة أحقية مشاركة العويس أساسياً في اللقاء بدلاً عن المعيوف لما يتميز به الأول من رشاقة وتمركز وردة فعل عالية.

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وحمل المويجد «المعيوف» هدفي المنتخب اليمني إذ قال: «المعيوف يتحمل نسبة كبيرة من الهدف الأول بالاشتراك مع الدفاع الذي فقد التركيز وأتاح للمنافس الفرصة فيما يكمن خطأ الحارس في التقدم عن المرمى ويتحمل الحارس خطأ الهدف الثاني بنسبة 100% وذلك لعدم تغطيته لزاويته وردة فعله البطيئة إضافة إلى ضعف المراقبة»، وأرجع المويجد سبب ضعف وتراجع مستوى الحراس الوطنيين في المملكة لوجود الحراس الأجانب والاستعانة بهم مما أدى إلى انخفاض أداء ومستوى الحراس الوطنيين الذين أصبحوا حبساء مقاعد البدلاء (احتياطيين) وبلا شك فإن هذا الأمر له آثار سلبية على المنتخب الوطني الأول والأندية.

وطالب المويجد من صناع القرار في كرة القدم السعودية بإعادة النظر في هذا القرار والعمل كما هو سابقاً بعدم جلب حراس مرمى أجانب حتى تعود بالنفع على كرة القدم السعودية.

وقدم المويجد العديد من الاقتراحات لتطوير حراس المرمى الوطنيين ومن أبرزها إنشاء مدارس وأكاديميات متخصصة في مركز حراسة المرمى مثل أكاديمية اوليفيركان وتفعيلها بشكل مميز وجلب مدربين ذوي كفاءة عالية، والثقة بالمدربين الوطنيين الحاصلين على شهادات تدريبية من الاتحادين الدولي والآسيوي.