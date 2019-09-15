شكرا لقرائتكم خبر عن الحزم ينتظر الاتفاق.. والفيصلي يواجه الفتح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

تختتم مساء اليوم (الأحد) منافسات الجولة الثالثة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة لقاءين، حيث يستضيف فريق الحزم على ملعبه وبين جماهيره نظيره الاتفاق عند الساعة 6:50، فيما يحل الفتح ضيفاً على الفيصلي في اللقاء الذي سيقام على استاد مدينة المجمعة الرياضية عند الساعة 8:10.

الحزم يبحث عن فوزه الأول

يدخل فريق الحزم لقاء الليلة أمام الاتفاق بحثاً عن فوزه الأول في الدوري مستغلاً عاملي الأرض والجمهور، حيث لم يوفق الفريق في الجولتين الماضيتين في تحقيق الانتصار بعد أن تعادل مع التعاون وخسر من الفيحاء، ويملك الفريق نقطة وحيدة، وسجل مهاجموه هدفين، وتلقت شباكه ثلاثة أهداف، ويحتل المركز الثالث عشر.

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أما فريق الاتفاق فرغم البداية القوية بالفوز على الوحدة خارج ملعبه، إلا أنه خسر في الجولة الثانية أمام الأهلي، ويملك الفريق ثلاث نقاط، وأحرز مهاجموه ثلاثة أهداف، وتلقت شباكه هدفان، ويحتل المركز التاسع.

عنابي سدير يتحدى النموذجي

بعاملي الأرض والجمهور يدخل فريق الفيصلي لقاءه أمام الفتح بحثاً عن الثلاث نقاط بعد أن حصد الفريق العنابي نقطتين من تعادلين سلبيين مع فريقي الفيحاء والشباب، ويحتل الفريق المركز الثاني عشر.

أما فريق الفتح فإنه أقل حظاً من الفيصلي، فقد تلقى النموذجي خسارتين متتاليتين أمام الشباب والنصر ليحتل المركز الرابع عشر دون نقاط، وأحرز مهاجموه هدفاً وحيداً، فيما استقبلت شباكه ثلاثة أهداف، ويسعى من خلال لقاء الليلة للخروج بنتيجة إيجابية والهروب من مراكز المؤخرة.