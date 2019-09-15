شكرا لقرائتكم خبر عن العطوي: جاهزون لموقعة الحزم والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)أكد مدرب فريق الاتفاق خالد العطوي جاهزية فريقه لخوض مباراة اليوم (الأحد) أمام الحزم ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مشيرا في الوقت نفسه إلى التنافسية العالية في مباريات الدوري وهو ماسيدفع فريقه إلى العمل من أجل الفوز.
وطالب العطوي لاعبيه بالقتالية من أجل كسب المباراة والظفر بالثلاث نقاط «علينا التفكير في كل مباراة على حدة، والقتال من أجل تحقيق طموحنا في حصد النقاط الثلاث».
وقال في ختام حديثه: «استعددنا جيداً خلال فترة التوقف من خلال عدد من المباريات الودية التي لعبناها، وتكثيف تدريبات الفريق وبمشيئة الله نحتفل بالثلاث نقاط بعد نهاية المباراة».
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