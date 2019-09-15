شكرا لقرائتكم خبر عن المضحي لـ«الخليج 365»: رئيس هيئة الرياضة مهتم بمنشأة العدالة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)

كشف رئيس نادي العدالة المهندس عبدالعزيز المضحي عن اهتمام رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بملف تطوير منشأة نادي العدالة وقال لـ«الخليج 365» ملف تطوير منشأة نادي العدالة يولى اهتمام رئيس هيئة الرياضة شخصياً إذ إنه حريص على إنهائه سواء بتنفيذ خطة قصيرة المدى كتطوير الملعب الحالي أو خطة طويلة المدى بإنشاء منشأة متكاملة وبمشيئة الله قريباً نسمع خبرا سارا يسعد الجماهير العدلاوية.

وعن تأثير الملعب الحالي في استقرار الفريق قال:«من الطبيعي أن لا يكون هناك استقرار في حال عدم تملكك ملعبا خاصا بك تمارس فيه تدريباتك بشكل منتظم وإن شاء الله قريباً يتم الانتهاء من هذا الملف».

وعن مواجهة التعاون التي انتهت بخسارة العدالة بثلاثة أهداف مقابل هدفين قال:«قدمنا مستوى جيدا خصوصاً في الشوط الأول واستطعنا إحراج بطل كأس الملك في النسخة الماضية ورابع أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ تقدمنا عليه بهدفين لكنه عاد في الشوط الثاني واستغل الكرات الثابتة وسجل أهدافه في اللقاء، على العموم لم نكن نستحق الخسارة وكان أقل تقدير نخرج متعادلين لكن هذا حال الكرة والحمد لله على كل حال».

ووجه المضحي الدعوة لجمهور الأحساء بصفة عامة والعدالة بصفة خاصة بحضور ودعم ومساندة الفريق في مواجهته القادمة أمام أبها في رابع جولات مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والاستمتاع بالفعاليات المصاحبة للقاء سواء قبل المباراة أو بعدها مع إمكان ربحهم بالعديد من الجوائز المقدمة لهم سواء من هيئة الرياضة أو من النادي.