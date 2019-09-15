شكرا لقرائتكم خبر عن اليوسف: خسرنا بالكرات الثابتة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)

تحدث ظهير فريق العدالة عبدالله اليوسف، عقب مواجهة فريقه أمام التعاون والذي انتهى بخسارة العدالة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، قائلاً: «قدمنا مباراة جيدة خصوصاً في الشوط الأول استطعنا خلاله التقدم بهدفين لكن في الشوط الثاني قل لدينا التركيز وخسرنا النتيجة ولا يسعني إلا أن أبارك لفريق التعاون على هذا الفوز».

وأضاف: «ضعف التركيز لدى زملائي اللاعبين تسبب في تسجيل التعاون أهداف اللقاء نتيجة كرات ثابتة، وإن شاء الله نعالج تلك الملاحظات مستقبلاً ونعوض جماهيرنا الغالية في مواجهة أبها المقبلة».

يُذكر أن اليوسف الذي يلعب في خانة الظهير الأيسر قدم مستوى كبيراً طوال شوطي اللقاء وساهم في صناعة الهدف الثاني لفريق العدالة الذي سجله المدغشقري أندريه، بالإضافة إلى منعه هدفاً محققاً لفريق التعاون، كما يمتاز بنزعاته الهجومية وانضباطه الدفاعي.