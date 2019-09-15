شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع «العاصمة» يجهز العميد لموقعة «المحيط» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) أشعلت خسارة الفريق الاتحادي من فريق ضمك الصاعد حديثا لدوري كأس الأمير أشعلت خسارة الفريق الاتحادي من فريق ضمك الصاعد حديثا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بنتيجة 1/‏2، حالة من الغضب لدى أنصار العميد قبل خوض الفريق الاتحادي لمواجهة الكلاسيكو أمام الهلال بعد غد (الثلاثاء) على استاد جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن مباريات إياب دور ربع النهائي في دوري أبطال آسيا، والتي يطمح الاتحاديون في مواصلة الفريق للمشوار قاريا بخطف بطاقة التأهل لدور نصف النهائي في البطولة الآسيوية، إذ شهد معسكر العميد في الرياض اجتماعا لرئيس النادي أنمار الحائلي مع المدرب سييرا من أجل الوقوف على برنامج الفريق التحضيري لمباراة الكلاسيكو الآسيوي، وتمت مناقشة المدرب سييرا في الأخطاء التي حدثت في مباراة ضمك، والسعي لتلافيها قبل خوض مواجهة الهلال القادمة، وجدد الرئيس الاتحادي ثقته في اللاعبين بتجاوز الهلال في المواجهة الآسيوية الحاسمة، وضرورة طي صفحة الخسارة من ضمك في الدوري، والعمل على الظهور بالمستوى الفني الذي يليق بحجم ومكانة العميد في البطولة الآسيوية، وبذل الجهد المضاعف لتجاوز الزعيم وخطف بطاقة التأهل لدور الأربعة آسيويا. وحرص المدرب سييرا ومساعديه على متابعة مباراة الهلال والفيحاء والوقوف على بعض النقاط الفنية قبل البدء اليوم في رسم الخطة الفنية لمواجهة الكلاسيكو أمام الزعيم، إذ سيجري المدرب سييرا مناورة كروية سيعتمد من خلالها النهج الفني والتشكيلة الأساسية التي سيخوض بها اللقاء المرتقب.



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