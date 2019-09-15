شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الحائلي ترصد مكافأة مجزية لـ«الآسيوية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) رصدت الإدارة الاتحادية برئاسة أنمار الحائلي مكافأة مالية تحفيزية تتناسب مع مواجهة الفريق الاتحادي الحاسمة أمام الهلال بعد غد (الثلاثاء) ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا، وتهدف إدارة أنمار الحائلي لدعم اللاعبين معنويا من أجل مواصلة المشوار آسيويا، وتجاوز الفريق الهلالي في مباراة الكلاسيكو، والتأهل لدور نصف النهائي في البطولة القارية الكبرى. وحرص الجهاز الإداري المشرف على الفريق بقيادة أحمد كعكي على إغلاق كافة الطرق المؤدية لمعسكر العميد في أحد فنادق الرياض، والتزام الصمت والعمل بهدوء على تهيئة الفريق نفسيا وفنيا للمباراة الآسيوية التي يتطلع من خلالها للعودة لجدة ببطاقة التأهل لدور.

رصدت الإدارة الاتحادية برئاسة أنمار الحائلي مكافأة مالية تحفيزية تتناسب مع مواجهة الفريق الاتحادي الحاسمة أمام الهلال بعد غد (الثلاثاء) ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا، وتهدف إدارة أنمار الحائلي لدعم اللاعبين معنويا من أجل مواصلة المشوار آسيويا، وتجاوز الفريق الهلالي في مباراة الكلاسيكو، والتأهل لدور نصف النهائي في البطولة القارية الكبرى. وحرص الجهاز الإداري المشرف على الفريق بقيادة أحمد كعكي على إغلاق كافة الطرق المؤدية لمعسكر العميد في أحد فنادق الرياض، والتزام الصمت والعمل بهدوء على تهيئة الفريق نفسيا وفنيا للمباراة الآسيوية التي يتطلع من خلالها للعودة لجدة ببطاقة التأهل لدور.

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