شكرا لقرائتكم خبر عن رحيمي: التنظيم الدفاعي سيقود الاتحاد لهزيمة الهلال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

أكد عضو شرف نادي الاتحاد والمحلل الرياضي الدكتور مدني رحيمي أن الفريق الاتحادي قادر على تجاوز الفريق الهلالي في مواجهة الإياب ضمن دور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا، مشترطا قدرة المدرب سييرا على فرض التنظيم الدفاعي الجيد، ومعالجة الأخطاء الفردية لبعض اللاعبين، مطالبا المدرب الاتحادي باختيار العناصر الفنية المناسبة، والأسلوب الفني الذي يسهم في تحقيق العميد لنتيجة إيجابية تقوده للتأهل لدور نصف النهائي في البطولة الآسيوية.

وختم رحيمي تصريحه بقول: «لاعبو العميد لابد أن يدركوا أن مباراة الهلال تختلف عن مباريات الدوري، كونها لا تقبل التعويض، ويجب بذل الجهد الكبير من أجل الظفر ببطاقة التأهل لدور الأربعة في البطولة الآسيوية»، مبينا أن خسارة ضمك تعتبر جرس إنذار للفريق الاتحادي قبل المواجهة الآسيوية الحاسمة، وبالنسبة للدوري السعودي مازال في بدايته، والعميد قادر على استعادة وضعه الفني، متمنيا أن يوفق لاعبو الاتحاد في تقديم مباراة كبيرة أمام الهلال والتأكيد أن العميد لا يقبل الخروج من البطولة القارية الكبرى بسهولة، وعلى اللاعبين أن يظهروا روح العميد المعروفة والدفاع الشعار الاتحادي وإسعاد محبي النادي بالتأهل لدور ربع النهائي قاريا.