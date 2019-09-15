أول خسارة للنمور في «المحالة»

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جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة) meiss20 تلقى نادي الاتحاد أول خسارة في تاريخه بالدوري على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز

تلقى نادي الاتحاد أول خسارة في تاريخه بالدوري على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها من نادي ضمك مساء أمس الأول بنتيجة هدفين مقابل هدف، وحقق العميد أول فوزه له على ملعب المحالة في عام 2006 بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، حملت توقيع سعد العبود (هدف) ومحمد كالون (هدفان)، وجاء الانتصار الثاني للفريق الاتحادي على ملعب المحالة على حساب نادي أبها في عام 2008 بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد لسلطان النمري ونايف هزازي، وسجل لأبها خالد الزيلعي.

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