شكرا لقرائتكم خبر عن كلاسيكو آسيا والدوري يشتعل في سبتمبر والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)في الوقت الذي انتهت مباراة الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال بالتعادل السلبي، في ذهاب دور ربع النهائي ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا، ستتجدد مواجهات الفريقين في شهر سبتمبر الجاري، حينما يتواجهان بعد غد الثلاثاء على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن إياب دور الـ8 في البطولة الآسيوية، وسيتحدد على ضوء نتيجة اللقاء الفريق المتأهل منهما لدور نصف النهائي في البطولة القارية الكبرى.
هذا وسيعود الفريقان مجددا إلى ملعب الجوهرة بجدة، من أجل خوض لقاء الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد 72 ساعة من المواجهة الآسيوية، وبذلك ستكون الجماهير الرياضية وجماهير الفريقين على موعد مع الإثارة والندية بين الفريقين قاريا ومحليا في الموسم الحالي.
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