شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يشعر بـ «الوحدة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

نال فريق الوحدة 3 نقاط مستحقة بعد فوزه على مضيفه الأهلي بهدفين مقابل هدف، وخرج الفيحاء بنقطة ثمينة بعد أن حقق هدف التعادل في المرمى الهلالي في الوقت بدل الضائع، وخيم التعادل الإيجابي على مواجهة أبها وضيفه الرائد بتعادل عادل بهدف لكل منهما، في المواجهات التي أقيمت مساء أمس (السبت) ضمن لقاءات الجولة الثالثة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

فعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة) قاد المحترف الوحداوي يوسف نياكاتي فريقه لأول انتصار و3 نقاط للفريق دورياً، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، بعد أن أحرز هدفي الوحدة ضد مضيفه الأهلي (د:8، 45+1)، فيما سجل للأهلي عمر السومة (د:90+5)، بعد أن أضاع ركلة جزاء لفريقه، ليقفز الوحدة للمركز 11، فيما تراجع الأهلي للمركز الثامن بعد أن تجمد على رصيده السابق بـ4 نقاط.

وعلى استاد جامعة الملك سعود بالرياض، أحبط مهاجم الفيحاء أرسينيو نونيز الفرحة الهلالية، بعد أن أحرز هدف التعادل في الوقت بدل الضائع (د:90+4)، فيما أحرز هدف الهلال نواف العابد (د:50)، لينال كل فريق نقطة مستحقة، استعاد من خلالها الهلال صدارته بعد تساويه مع النصر بالنقاط (7 لكل منهما)، فيما وصل الفيحاء للمركز الثالث برصيد 5 نقاط.

وعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، انتهت مواجهة أبها وضيفه الرائد بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، تقدم الضيوف أولاً من ركلة جزاء نفذها بإتقان جلال داوودي (د:22)، وسرعان ما تعادل أصحاب الأرض والجمهور عن طريق اللاعب أمين اتوشي (د:26)، وبذلك يصعد أبها للمركز السابع برصيد 4 نقاط، فيما حصد الرائد نقطته الأولى محتلاً بها المركز الـ15.