اخبار الرياضه

برانكو أول الراحلين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن برانكو أول الراحلين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وليد سعيد (جدة)

قرر المشرف العام على الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، إقالة مدرب الفريق برانكو ايفانكوفيتش، عقب خسارة الفريق مساء أمس أمام الوحدة بهدفين لهدف، ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير للمحترفين.

وقاد برانكو فريق الأهلي في خمس مباريات منذ انطلاقة الموسم؛ كسب مباراتين، وتعادل في واحدة، وخسر مباراتين.

وفي الجانب ذاته، علّق برانكو على خسارة فريقه أمام الوحدة بقوله: أتقدم باعتذاري الشديد لكافة الأهلاويين على الخسارة، وأشكر الجماهير على حضورها ودعمها، وكنا قد تأثرنا من التوقف الدولي الأخير، إذ لم نقدم المستوى المأمول أمام الوحدة، وإن أردت تحقيق الدوري يجب عليك الفوز في مثل هذه المباريات.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برانكو أول الراحلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا