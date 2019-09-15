شكرا لقرائتكم خبر عن برانكو أول الراحلين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وليد سعيد (جدة)

قرر المشرف العام على الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، إقالة مدرب الفريق برانكو ايفانكوفيتش، عقب خسارة الفريق مساء أمس أمام الوحدة بهدفين لهدف، ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقاد برانكو فريق الأهلي في خمس مباريات منذ انطلاقة الموسم؛ كسب مباراتين، وتعادل في واحدة، وخسر مباراتين.

وفي الجانب ذاته، علّق برانكو على خسارة فريقه أمام الوحدة بقوله: أتقدم باعتذاري الشديد لكافة الأهلاويين على الخسارة، وأشكر الجماهير على حضورها ودعمها، وكنا قد تأثرنا من التوقف الدولي الأخير، إذ لم نقدم المستوى المأمول أمام الوحدة، وإن أردت تحقيق الدوري يجب عليك الفوز في مثل هذه المباريات.