الفرسان يكسبون بـ «التخصص»

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جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

نجح فريق الوحدة في الفوز على الأهلي للمرة الثالثة خلال عام، بعد انتصاره مساء أمس على ملعب الملك عبدالله بجدة بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الثالثة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الوحدة قد انتصر قبل 10 أشهر بهدف البرازيلي ماركوس جاليرمي في الجولة الـ15، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الموسم الماضي على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع.

وعادت الوحدة بعد أقل من شهر لتقصي الأهلي من دور الـ١٦ لكأس خادم الحرمين الشريفين بضربات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل هدف لمثله على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، فيما تفوق الأهلي بمباراة الدور الثاني 3/2.